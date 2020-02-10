«Ростов» и «Краснодар» проведут матч в Испании
«Ростов» на своём официальном сайте опубликовал расписание контрольных матчей на заключительном зимнем сборе, который пройдёт в Марбелье (Испания) с 13 по 24 февраля.
Подопечным Валерия Карпина предстоит провести три матча. Соперниками жёлто-синих станут шведский клуб АИК (15 февраля), норвежская команда «Мольде» (19 февраля) и «Краснодар» (23 февраля).
После 19 туров «Ростов», набрав 34 очка, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Зениту» (45) и «Краснодару» (35) и по дополнительным показателям опережая ЦСКА и «Локомотив». В первом матче после возобновления чемпионата команда из Ростова-на-Дону сыграет с «Ахматом». Встреча пройдёт в Грозном 29 февраля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Как будто и не сидел. Мамаев забивает уже в третьем матче за «Ростов»
Последний матч турнира в Катаре получился феерическим.
Читайте также
- 10 февраля 2020
-
14:19
-
13:54
-
13:51
-
13:51
-
13:48
-
13:47
-
13:16
-
12:54
-
12:49
-
12:34
-
11:55
-
11:46
-
11:17
-
11:07
-
10:39
-
10:19
-
09:56
-
09:53
-
09:40
-
09:24
-
09:24
-
08:55
-
08:05
-
07:18
-
04:30
-
04:06
-
03:33
-
03:11
-
02:51
-
02:37
-
02:24
-
02:07
-
01:18
-
01:00
-
00:58
Партнерский контент