«Ростов» и «Краснодар» проведут матч в Испании

«Ростов» на своём официальном сайте опубликовал расписание контрольных матчей на заключительном зимнем сборе, который пройдёт в Марбелье (Испания) с 13 по 24 февраля.



Подопечным Валерия Карпина предстоит провести три матча. Соперниками жёлто-синих станут шведский клуб АИК (15 февраля), норвежская команда «Мольде» (19 февраля) и «Краснодар» (23 февраля).



После 19 туров «Ростов», набрав 34 очка, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Зениту» (45) и «Краснодару» (35) и по дополнительным показателям опережая ЦСКА и «Локомотив». В первом матче после возобновления чемпионата команда из Ростова-на-Дону сыграет с «Ахматом». Встреча пройдёт в Грозном 29 февраля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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