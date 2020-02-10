Семак: Дзюба на сто процентов заслужил новый контракт

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о ситуации с новым контрактом форварда команды Артёма Дзюбы.
«Артём на сто процентов заслужил новый контракт. То, что сейчас он демонстрирует своей игрой и отношением к делу, это показывает. Какое соглашение, на сколько — решать клубу. Артём — один из лидеров нашей команды, не думаю, что есть какие-то сложности с переподписанием контракта. Я со своей стороны не слышал, что здесь есть какая-то загвоздка. Все этого хотят», — сказал Семак в эфире «России 24».
Артём Дзюба принял участие в 19 матчах в Российской Премьер-Лиге в этом сезоне. Российский нападающий забил 11 голов и стал автором 9 результативных передач.
«Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Сергея Семака набрали 45 очков в 19 турах Российской Премьер-Лиги.
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