Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Семпличи уволен из СПАЛа. Он тренировал команду пять лет и вывел её в Серию А

Семпличи уволен из СПАЛа. Он тренировал команду пять лет и вывел её в Серию А
Футбол / Италия 0

СПАЛ в своём официальном «твиттере» объявил об уходе Леонардо Семпличи с поста главного тренера команды.

«Клуб хотел бы поблагодарить мистера Семпличи и его штаб за проделанную работу и результаты, добытые за эти годы», — говорится в сообщении клуба.

Семпличи возглавил СПАЛ в 2014 году. Под его руководством команда опустилась в Серию B в 2016 году, но спустя всего год заработала повышение в классе и пробилась в высший дивизион.

После 23 туров СПАЛ, набрав 15 очков, занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А, отставая на 7 очков от спасительной 17-й строчки, на которой располагается «Лечче». В зоне вылета также находятся «Брешия» (16) и «Дженоа» (19).

Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020