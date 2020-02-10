Семпличи уволен из СПАЛа. Он тренировал команду пять лет и вывел её в Серию А
СПАЛ в своём официальном «твиттере» объявил об уходе Леонардо Семпличи с поста главного тренера команды.
«Клуб хотел бы поблагодарить мистера Семпличи и его штаб за проделанную работу и результаты, добытые за эти годы», — говорится в сообщении клуба.
Семпличи возглавил СПАЛ в 2014 году. Под его руководством команда опустилась в Серию B в 2016 году, но спустя всего год заработала повышение в классе и пробилась в высший дивизион.
После 23 туров СПАЛ, набрав 15 очков, занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А, отставая на 7 очков от спасительной 17-й строчки, на которой располагается «Лечче». В зоне вылета также находятся «Брешия» (16) и «Дженоа» (19).
Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020
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