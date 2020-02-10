Источник: экс-наставник сборной Италии Ди Бьяджо возглавит аутсайдера Серии А

Руководство СПАЛа определилось с кандидатурой нового главного тренера после отставки Леонардо Семпличи, о которой было объявлено сегодня, 10 февраля.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, новым наставником команды станет бывший рулевой сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо. Ожидается, что специалист подпишет соглашение с клубом уже сегодня.



Для Ди Бьяджо это будет первый клубный опыт в карьере. Ранее он тренировал сборные Италии U20 (с 2011 по 2013 год) и U21 (с 2013 по 2019 год). В 2018 году временно возглавлял главную национальную команду страны.



После 23 туров СПАЛ, набрав 15 очков, занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А, отставая на 7 очков от спасительной 17-й строчки, на которой располагается «Лечче». В зоне вылета также находятся «Брешия» (16) и «Дженоа» (19).

Семпличи уволен из СПАЛа. Он тренировал команду пять лет и вывел её в Серию А