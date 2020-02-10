В «Баварии» уверены, что Нойер подпишет новый контракт
Президент мюнхенской «Баварии» Херберт Хайнер поделился мнением о будущем в команде вратаря Мануэля Нойера.
«Нойеру очень нравится в Мюнхене. Весь клуб его очень ценит, и он является неотъемлемой частью нашей команды. Мы работаем над его контрактом. Если вы хотите узнать моё мнение, я настроен оптимистично», — приводит слова Хайнера Bild.
Мануэль Нойер перешёл в «Баварию» летом 2011 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне 33-летний немецкий голкипер принял участие в 21 матче Бундеслиги и пропустил 23 гола.
«Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. У подопечных Хан-Дитера Флика в активе 43 очка в 21 туре. В следующем матче «Бавария» сыграет в гостях с «Кёльном».
Нойер: сейчас я не веду переговоров с «Баварией» о новом контракте, но у нас много времени
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