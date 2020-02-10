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Мёльбю: у «Ливерпуля» нет слабостей. Эта команда — одна из лучших в истории футбола

Мёльбю: у «Ливерпуля» нет слабостей. Эта команда — одна из лучших в истории футбола
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Ян Мёльбю поделился мыслями о выступлении команды в нынешнем сезоне.

«Этот «Ливерпуль» войдёт в историю не только как великий клуб, но и как одна из лучших команд за всё время существования футбола. У меня нет никаких сомнений в этом. У этой команды нет слабостей. Они не допускают ошибок в обороне, не пропускают простых голов со стандартных положений. Футболисты других команд знают, что нужно быть в наилучшем ментальном и физическом состоянии, чтобы добыть результат в матче с «Ливерпулем». Необходимо играть на уровне, который достигается очень редко. Я бы не стал называть это невыполнимой миссией, но если бы кто-то сказал пару лет назад, что мы стремимся к этому, вы бы подумали: «Вау!» И сейчас мы здесь», — приводит слова Мёльбю Daily Express.

«Ливерпуль», набрав 73 очка в 25 турах, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Располагающийся строчкой ниже «Манчестер Сити» отстаёт от красных на 22 очка.

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