Куртуа признан лучшим футболистом чемпионата Испании в январе

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа признан лучшим футболистом января в чемпионате Испании, сообщается на официальной сайте Ла Лиги.



Мадридский «Реал» одержал три победы в трёх матчах в январе над «Хетафе» (3:0), «Севильей» (2:1) и «Вальядолидом» (1:0) и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Тибо Куртуа пропустил всего один гол.

«Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Зинедина Зидана набрали 52 очка в 23 турах. Следующий матч мадридский клуб проведёт дома с «Сельтой», в составе которой выступает форвард Фёдор Смолов. Встреча состоится 16 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу».