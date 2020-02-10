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Куртуа признан лучшим футболистом чемпионата Испании в январе

Куртуа признан лучшим футболистом чемпионата Испании в январе
Футбол / Испания 0

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа признан лучшим футболистом января в чемпионате Испании, сообщается на официальной сайте Ла Лиги.

Мадридский «Реал» одержал три победы в трёх матчах в январе над «Хетафе» (3:0), «Севильей» (2:1) и «Вальядолидом» (1:0) и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Тибо Куртуа пропустил всего один гол.

«Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Зинедина Зидана набрали 52 очка в 23 турах. Следующий матч мадридский клуб проведёт дома с «Сельтой», в составе которой выступает форвард Фёдор Смолов. Встреча состоится 16 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» установил клубный рекорд по пропущенным голам после 22 туров Примеры
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