Лукаку — после победы над «Миланом»: в городе новый король

26-летний бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку подвёл итоги матча 23-го тура чемпионата Италии, в котором «Интер» одержал победу над «Миланом» со счётом 4:2, уступая после первого тайма – 0:2.
«В городе появился новый король», — написал Лукаку в своём твиттер-аккаунте.
Ромелу Лукаку в текущем сезоне принял участие в 30 матчах за «Интер», в которых забил 21 гол и отдал 4 голевые передачи. Бельгийский форвард является лучшим бомбардиром команды.
«Интер», одержав победу и воспользовавшись проигрышем «Ювентуса» в игре с «Вероной» (1:2), занимает первое место в чемпионате Италии с 54 очками в 23 играх. У туринского клуба в активе столько же очков, и он уступает нерадзурри по дополнительным показателям. «Лацио» располагается на третьем месте, набрав 53 очка.
- 10 февраля 2020
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