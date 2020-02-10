В «Балтике» прокомментировали потасовку в матче с туркменским клубом и уход судей с поля

В «Балтике» прокомментировали инцидент в товарищеском матче с туркменским клубом «Алтын Асыр» (3:1). Незадолго до финального свистка произошла массовая потасовка, после которой судьи покинули поле.



«У нас был товарищеский матч. Был ряд эпизодов, стычки, которые судьи расценили неоднозначно в сторону наших футболистов и тренера Евгения Калешина, который им высказал, что правила должны быть для всех одинаковыми. После этого ребята завелись, немножко попихались, потолкались. Судьи на это посмотрели, дали финальный свисток и ушли с поля.



Наш тренерский штаб принял решение продолжить матч, потому что главный тренер расценивает подобные матчи как тренировку и возможность наиграть состав – футболисты могут подвигаться, поиграть в футбол. Всё продолжилось в нормальном ключе, не было ни одного спорного эпизода. Соперник не был против, что вместо судей вышли наши тренеры», — заявили в «Балтике» корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

Игроки устроили массовые разборки в матче с участием «Балтики». Судьи ушли с поля