«Уфа» обновила эмблему в рамках ребрендинга команды, сообщает портал «Уфа1.ру».



Основные элементы эмблемы остались теми же, что и раньше. Изменение претерпели лишь цвета. Если раньше эмблема была выполнена в красном, белом и зелёном цветах, то теперь она оранжево-фиолетовая.

Новая эмблема ФК «Уфа» Фото: Уфа1.ру

Ранее эмблема «Уфы» выглядела следующим образом:

Старая эмблема ФК «Уфа» Фото: Уфа1.ру

«Уфа», набрав 25 очков в 19 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны еврокубков команду отделяют 9 очков, от зоны стыковых матчей – 6 очков, а от зоны вылета – 7 очков. Лидирует в первенстве «Зенит».



В первом матче после возобновления чемпионата России «Уфе» предстоит сыграть с «Краснодаром». Встреча пройдёт 1 марта в Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.