Экс-наставник сборной Италии Ди Бьяджо возглавил СПАЛ. Команда замыкает таблицу Серии А

СПАЛ на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Луиджи Ди Бьяджо.



Соглашение между клубом и специалистом рассчитано на оставшуюся часть сезона – до лета этого года.

Фото: Официальный сайт ФК СПАЛ

Ранее СПАЛ объявил об отставке с поста наставника команды Леонардо Семпличи, работавшего в клубе с 2014 года.



Для Ди Бьяджо это будет первый клубный опыт в карьере. Ранее он тренировал сборные Италии U20 (с 2011 по 2013 год) и U21 (с 2013 по 2019 год). В 2018 году временно возглавлял главную национальную команду страны.



После 23 туров СПАЛ, набрав 15 очков, занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А, отставая на 7 очков от спасительной 17-й строчки, на которой располагается «Лечче». В зоне вылета также находятся «Брешия» (16) и «Дженоа» (19).