Месси — 1-й по числу матчей в старте в Примере среди игроков, родившихся не в Испании
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси установил очередной рекорд.
В матче 23-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (3:2) Месси в 416-й раз вышел на поле в Примере в стартовом составе. Таким образом, аргентинец вышел на 1-е место по числу матчей в старте в Примере среди игроков, родившихся не в Испании. Он превзошёл достижение бывшего игрока «Атлетико» и «Депортиво» Донато, который 415 раз выходил в основном составе.
32-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах чемпионата Испании (17 — в основном составе), в которых стал автором 14 забитых мячей (два — с пенальти), а также отдал 11 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
Месси снова выдал фантастический матч! Аргентинец в одиночку принёс «Барселоне» победу
На этот раз в его активе три голевые передачи.
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