«Ботафого», за который выступает Хонда, уволил главного тренера

«Ботафого» на официальном сайте объявил об уходе Альберто Валентина с поста главного тренера команды.



Данное решение было принято руководством клуба после поражения в матче с «Флуминенсе» (0:3). Валентин возглавлял «Ботафого» с середины октября прошлого года. Ранее он тренировал «Аваи».

Напомним, в составе «Ботафого» выступает экс-полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда. Японский хавбек присоединился к «Ботафого» на правах свободного агента и пока не дебютировал в составе команды.

Ранее японский хавбек выступал за «Витесс», «Мельбурн Виктори», «Пачуку», «Милан», московский ЦСКА, «ВВВ-Венло» и «Нагою Грампус». Всего за карьеру он провёл 459 матчей, в которых забил 99 голов и отдал 80 результативных передач.