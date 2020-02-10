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Дуглас Коста пропустит 2-3 недели из-за рецидива травмы

Дуглас Коста пропустит 2-3 недели из-за рецидива травмы
Футбол / Италия 0

Нападающий туринского «Ювентуса» Дуглас Коста вновь получил травму, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, у 29-летнего бразильского форварда возникли проблемы с мышцами бедра. Ожидается, что Коста пропустит 2-3 недели из-за повреждения. Напомним, Коста пропустил 40 матчей из-за различных травм за два с половиной сезона в итальянском клубе.

В нынешнем сезоне Коста принял участие в 18 матчах в составе туринского «Ювентуса», забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Туринский «Ювентус» набрал 54 очка в 23 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. В следующем туре чемпионата Италии «Ювентус» сыграет с клубом «Брешия». Игра состоится 16 февраля.

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