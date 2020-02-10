20-летний Араухо может сыграть с «Хетафе» из-за кадровых проблем «Барселоны» в обороне

«Барселона» испытывает серьёзнейшие проблемы в центре обороны перед матчем 24-го тура чемпионата Испании с «Хетафе», сообщает AS.
По данным источника, Жерар Пике восстанавливается после травмы, которую он получил в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетиком» (0:1). Сейчас он занимается индивидуально, но в четверг должен вернуться в общую группу.
Самуэль Юмтити испытывает проблемы с правым коленом, которое он отказался оперировать после чемпионата мира 2018 года. Француз вынужден проходить специальные процедуры, направленные на снижение отёка в колене.
К тому же, Клеман Лангле дисквалифицирован на один матч из-за удаление во встрече 23-го тура с «Бетисом» (3:2).
Таким образом, главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен, скорее всего, выпустит в матче с «Хетафе» 20-летнего защитника Рональда Араухо.
Матч «Барселона» — «Хетафе» состоится 15 февраля. «Барселона», набрав 49 очков, занимает второе место в Примере. «Хетафе» (42) — на 3-м.
- 10 февраля 2020
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