«Локомотив» заинтересован в услугах форварда «Торино» Дзадзы

Нападающий «Торино» Симоне Дзадза может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Betting Insider. Итальянский портал Sport Mediaset также опубликовал данную информацию.
По информации источника, в услугах 28-летнего форварда заинтересован московский «Локомотив». Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Дзадзой заинтересовался петербургский «Зенит».
В текущем сезоне Дзадза принял участие в 13 матчах итальянской Серии А. На счету форварда 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Контракт футболиста с «Торино» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего на сегодняшний день составляет € 9 млн.
Ранее игрок выступал за «Сампдорию», «Виареджио», «Асколи», «Ювентус», «Сассуоло», «Вест Хэм» и «Валенсию». В составе сборной Италии на счету форварда два мяча в 18 матчах.
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