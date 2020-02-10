«Локомотив» заинтересован в услугах форварда «Торино» Дзадзы

Нападающий «Торино» Симоне Дзадза может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Betting Insider. Итальянский портал Sport Mediaset также опубликовал данную информацию.



По информации источника, в услугах 28-летнего форварда заинтересован московский «Локомотив». Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Дзадзой заинтересовался петербургский «Зенит».



В текущем сезоне Дзадза принял участие в 13 матчах итальянской Серии А. На счету форварда 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Контракт футболиста с «Торино» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего на сегодняшний день составляет € 9 млн.



Ранее игрок выступал за «Сампдорию», «Виареджио», «Асколи», «Ювентус», «Сассуоло», «Вест Хэм» и «Валенсию». В составе сборной Италии на счету форварда два мяча в 18 матчах.

«Зенит» заинтересовался форвардом «Торино» Дзадзой