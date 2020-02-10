Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Эмери: до моего прихода «Арсенал» был клубом, катившимся по наклонной в течение двух лет

Эмери: до моего прихода «Арсенал» был клубом, катившимся по наклонной в течение двух лет
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери высказался об английской команде.

«Арсенал» был клубом, который катился по наклонной на протяжении двух лет до моего прихода. Мы остановили это и даже смогли добраться до финала Лиги Европы. Мы также сумели занять пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, несмотря на то что взяли лишь одно очко в пяти последних матчах. Но в итоге всё пошло не так.

Это был хороший сезон, и у нас было представление о том, как можно дальше улучшать игру. Но мы потеряли четырёх наших лидеров. Также возникли проблемы с некоторыми звёздными игроками, которые просили больше, чем отдавали команде. Учитывая все эти факторы, нам нужно было больше времени, чтобы преуспеть в переходе к новому «Арсеналу». Этого я и хотел», — приводит слова Эмери France Football.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020