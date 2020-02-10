Эмери: до моего прихода «Арсенал» был клубом, катившимся по наклонной в течение двух лет

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери высказался об английской команде.



«Арсенал» был клубом, который катился по наклонной на протяжении двух лет до моего прихода. Мы остановили это и даже смогли добраться до финала Лиги Европы. Мы также сумели занять пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, несмотря на то что взяли лишь одно очко в пяти последних матчах. Но в итоге всё пошло не так.



Это был хороший сезон, и у нас было представление о том, как можно дальше улучшать игру. Но мы потеряли четырёх наших лидеров. Также возникли проблемы с некоторыми звёздными игроками, которые просили больше, чем отдавали команде. Учитывая все эти факторы, нам нужно было больше времени, чтобы преуспеть в переходе к новому «Арсеналу». Этого я и хотел», — приводит слова Эмери France Football.