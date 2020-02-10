Слуцкий посоревновался с футболистами «Рубина» в картинге

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий посоревновался с футболистами и персоналом клуба в картинге.

«Новый тимбилдинг от Леонида Слуцкого. На этот раз футболисты и персонал нашего клуба соревновались в умении управлять картингом», — сообщается в «твиттере» казанского клуба.

Напомним, что Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. 48-летний специалист подписал с клубом пятилетний контракт.

«Рубин», набрав 19 очков в 19 турах, находится в зоне переходных матчей и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является петербургский «Зенит» (45). Следующий матч в РПЛ «Рубин» проведёт 1 марта на выезде с «Тамбовом».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Расписание матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020