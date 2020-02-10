Слуцкий посоревновался с футболистами «Рубина» в картинге

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий посоревновался с футболистами и персоналом клуба в картинге.
«Новый тимбилдинг от Леонида Слуцкого. На этот раз футболисты и персонал нашего клуба соревновались в умении управлять картингом», — сообщается в «твиттере» казанского клуба.
Напомним, что Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. 48-летний специалист подписал с клубом пятилетний контракт.
«Рубин», набрав 19 очков в 19 турах, находится в зоне переходных матчей и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является петербургский «Зенит» (45). Следующий матч в РПЛ «Рубин» проведёт 1 марта на выезде с «Тамбовом».
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
Расписание матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
- 10 февраля 2020
-
20:32
-
20:15
-
20:09
-
19:51
-
19:42
-
19:31
-
19:20
-
19:07
-
19:04
-
18:52
-
18:37
-
18:22
-
18:17
-
17:56
-
17:44
-
17:29
-
17:15
-
17:12
-
16:55
-
16:47
-
16:28
-
16:20
-
16:14
-
16:00
-
15:42
-
15:28
-
15:13
-
15:03
-
14:57
-
14:43
-
14:36
-
14:19
-
13:54
-
13:51
-
13:51