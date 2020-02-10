Фарфан пожаловался на пристальное внимание со стороны болельщиков в Перу

Нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан признался, что испытывает неудобства от пристального внимания к его персоне на родине.



«Вынужден сидеть взаперти в четырёх стенах. Не могу просто сходить в ресторан, потому что на меня всегда направлены камеры. Это осложняет жизнь.



Не хочу быть грубым и говорить, что сыт по горло этим вниманием, но хотелось бы иметь какое-то право на личную жизнь. Знаю, я публичный человек, но, думаю, моя семья тоже заслуживает немного приватности и уважения», — приводит слова Фарфана Exitosanoticias.pe.

«Локомотив» в 19 матчах набрал 34 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит».