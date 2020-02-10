Фарфан пожаловался на пристальное внимание со стороны болельщиков в Перу
Нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан признался, что испытывает неудобства от пристального внимания к его персоне на родине.
«Вынужден сидеть взаперти в четырёх стенах. Не могу просто сходить в ресторан, потому что на меня всегда направлены камеры. Это осложняет жизнь.
Не хочу быть грубым и говорить, что сыт по горло этим вниманием, но хотелось бы иметь какое-то право на личную жизнь. Знаю, я публичный человек, но, думаю, моя семья тоже заслуживает немного приватности и уважения», — приводит слова Фарфана Exitosanoticias.pe.
«Локомотив» в 19 матчах набрал 34 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит».
Фарфан присоединился к «Локомотиву» на сборе в Испании
Читайте также
- 10 февраля 2020
-
20:32
-
20:15
-
20:09
-
19:51
-
19:42
-
19:31
-
19:20
-
19:07
-
19:04
-
18:52
-
18:37
-
18:22
-
18:17
-
17:56
-
17:44
-
17:29
-
17:15
-
17:12
-
16:55
-
16:47
-
16:28
-
16:20
-
16:14
-
16:00
-
15:42
-
15:28
-
15:13
-
15:03
-
14:57
-
14:43
-
14:36
-
14:19
-
13:54
-
13:51
-
13:51
Партнерский контент