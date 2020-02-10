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Фарфан пожаловался на пристальное внимание со стороны болельщиков в Перу

Фарфан пожаловался на пристальное внимание со стороны болельщиков в Перу
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан признался, что испытывает неудобства от пристального внимания к его персоне на родине.

«Вынужден сидеть взаперти в четырёх стенах. Не могу просто сходить в ресторан, потому что на меня всегда направлены камеры. Это осложняет жизнь.

Не хочу быть грубым и говорить, что сыт по горло этим вниманием, но хотелось бы иметь какое-то право на личную жизнь. Знаю, я публичный человек, но, думаю, моя семья тоже заслуживает немного приватности и уважения», — приводит слова Фарфана Exitosanoticias.pe.

«Локомотив» в 19 матчах набрал 34 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит».

Фарфан присоединился к «Локомотиву» на сборе в Испании
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