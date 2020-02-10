12-летний мальчик обвиняется в проявлении расизма в адрес форварда «Рейнджерс»
12-летнему мальчику предъявлено обвинение в проявлении расизма по отношению к нападающему «Рейнджерс» Альфредо Морелосу, сообщает BBC.
Напомним, инцидент произошёл во время матча чемпионата Шотландии с «Селтиком» (2:1) 29 декабря 2019 года. 12-летний мальчик обвиняется в выкрикивании расистских кричалок в адрес форварда. Отмечается, что мальчик не может получить наказание по юридическим причинам, так как ещё не достиг совершеннолетия.
Морелос в 21 матче чемпионата Шотландии забил 12 мячей и отдал 1 результативную передачу.
«Рейнджерс» набрал 60 очков в 24 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Шотландии. Лидером соревнований на данный момент является «Селтик» из Глазго, набравший 67 очков в 25 встречах.
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