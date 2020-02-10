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Моуринью: я действительно счастлив в «Тоттенхэме»

Моуринью: я действительно счастлив в «Тоттенхэме»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью ответил бывшему полузащитнику «Арсенала» Полу Мерсону, который ранее предположил, что португальский специалист, возможно, жалеет о решении возглавить команду «шпор».

«Вопреки словам некоторых, кто хочет попасть в новости и говорить о вещах, не соответствующих действительности, я действительно счастлив в клубе „Тоттенхэм Хотспур“.

Вы знаете меня достаточно хорошо, чтобы понять, что я действительно счастлив. Мне сложно? Да. Но если бы не было сложно, меня бы здесь не было.

Мне нравятся игроки и отношения, которые сложились у меня с ними. Если видите, что у меня недовольное лицо, то это из-за плохого результата. Не могу изменить себя.

Реальность такова, что я счастлив. С нетерпением жду следующего сезона. Хочу начать работать в июле», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

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