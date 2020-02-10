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«Локомотив» проведёт два товарищеских матча на третьем сборе

«Локомотив» проведёт два товарищеских матча на третьем сборе
Футбол / РПЛ 0

«Локомотив» проведёт третий тренировочный сбор в Испании, который продлится с 14 по 26 февраля. В Марбелье московский клуб проведёт два товарищеских матча, сообщается на официальном сайте «железнодородников».

18 февраля «Локомотив» проведёт встречу с норвежским клубом «Волеренга». Вторая товарищеская игра «железнодорожников» состоится 22 февраля. Соперником московской команды станет «Чайка». Точное время проведение матчей станет известно позднее.

«Железнодорожники», набрав 34 очка, занимают, пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 20-м туре команда Юрия Сёмина сыграет с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 29 февраля, начало — в 19:00 мск.

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