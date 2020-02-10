Москва, Краснодар и Санкт-Петербург — лидеры по числу воспитанников в РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

Стало известно, какие регионы России являются лидерами по числу воспитанников, выступающих в профессиональных лигах РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.



Согласно исследованию Sport Connect и РБК, в число лидеров по этому показателю вошли Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, а также Самарская и Московская области. На последних местах расположились Хакасия, Чувашская Республика и Карелия.



Сообщается, что в России прослеживается мощная централизация футбольного образования. В московских академиях было воспитано 25% футболистов, и лишь 10% из них родились в столице.

«Зенит» набрал в 19 матчах 45 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В тройку лидеров турнира входят также «Краснодар» (35) и «Ростов» (34).