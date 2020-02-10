Неймар изменил внешность, избавившись от розовых волос
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар кардинально изменил причёску, побрившись наголо.
Футболист с 1 февраля ходил с розовыми волосами, а теперь полностью избавился от растительности на голове. Фотографию своего нового образа бразилец выложил в сторис своего «инстаграма».
Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. В нынешнем сезоне 28-летний бразильский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (во всех — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей (четырёх — с пенальти), отдал шесть результативных передач и получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с французским клубом действует до лета 2022 года.
Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции
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