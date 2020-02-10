«Интер» может заставить клуб Бекхэма сменить название

Клуб MLS «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, может сменить название, сообщает Football Italia.
По информации источника, миланский «Интер» выиграл первый раунд в юридической битве с клубом MLS. Напомним, спор о товарных знаках разразился между клубами в сентябре 2018 года, когда «Интер Майами» представил свою франшизу, в том числе название и логотип. Итальянский клуб подавал заявку на регистрацию товарного знака в Управление по патентам и товарным знакам США в 2014 году, чтобы получить исключительные коммерческие права на название «Интер».
Первый вердикт был вынесен сегодня, 10 февраля. Суд вынес решение в пользу миланского «Интера», так как клуб MLS не сумел доказать своё право на использование название «Интер». В случае если «Интер Майами» не сумеет представить веские доказательства в последующих раундах, клубу придётся сменить название.
- 10 февраля 2020
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