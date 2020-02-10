«Наполи» рассматривает трёх кандидатов в качестве возможной замены Гаттузо

«Наполи» может расстаться с главным тренером Дженнаро Гаттузо и рассматривает трёх кандидатов в качестве его возможной замены, утверждает Calciomercato.

По данным источника, руководство неаполитанцев разочаровано тем, что кризис клуба затянулся. К тому же, результаты команды при Гаттузо стали хуже, чем при предыдущем наставнике Карло Анчелотти.

В связи с этим «Наполи» проявляет интерес к главному тренеру «Вероны» Ивану Юричу, наставнику «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, а также бывшему тренеру «Интера» Лучано Спаллетти.

Контракт Гаттузо с «Наполи» истекает летом 2020 года. Поэтому клуб может просто не продлить соглашение со специалистом.

«Наполи», набрав 30 очков в 23 турах, занимает 11-е место в Серии А.