Вудворд: цель каждого в «МЮ» — вернуть клуб в число претендентов на победу в АПЛ и ЛЧ

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд рассказал, как клуб ведёт трансферную политику.

«В процессе комплектования команды мы анализируем и отбираем игроков по ходу сезона с целью усиления состава в летнее трансферное окно. Предстоящее лето мы рассматриваем как важный элемент изменения состава.

В последние несколько лет у нас не было недостатка в инвестициях. Мы потратили более € 230 млн на новых игроков с тех пор, как Сульшер стал главным тренером. Наша цель состоит в том, чтобы постоянно приобретать качественных футболистов.

Подписание Бруну Фернандеша и возвращение в строй ключевых игроков после травм станет трамплином для Сульшера и команды во второй части сезона. Мы продолжаем борьбу в Лиге Европы и Кубке Англии, а также претендуем на попадание в Лигу чемпионов.

Как совет директоров, мы признаем, что пока находимся не там, где хотим быть. Наша первоочередная задача — вернуть «Манчестер Юнайтед» в число постоянных претендентов на чемпионство в Премьер-лиге и победу в Лиге чемпионов", — приводит слова Вудворда Goal.