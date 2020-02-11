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Адурис: мы немного устали от того, что «Барселона» и «Реал» выигрывают всё

Адурис: мы немного устали от того, что «Барселона» и «Реал» выигрывают всё
Футбол / Испания 0

Форвард «Атлетика» Ариц Адурис прокомментировал результаты четвертьфинальных матчей Кубка Испании.

«Новый формат проведения Кубка Испании не дискредитировал себя, а наоборот, обрёл новую ценность. Мы немного устали от того, что «Барселона» и «Реал» выигрывают всё. Приятно видеть соревнования с большей динамичностью. Такое есть в Англии, это обогащает. Это формат, который всем нравится», — приводит слова Адуриса Marca.

На стадии четвертьфинала из розыгрыша турнира выбыли «Барселона» и мадридский «Реал». В своих матчах, состоявшихся 6 февраля, сине-гранатовые и «сливочные» проиграли «Атлетику» (0:1) и «Реалу Сосьедад» (3:4) соответственно.

В полуфинале турнира «Реал Сосьедад» сыграет с «Мирандесом», а «Атлетик» встретится с «Гранадой». Первые полуфинальные матчи пройдут 12 февраля. Ответные встречи назначены на 4 марта. Решающий матч состоится в апреле. Действующим обладателем трофея является «Валенсия».

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