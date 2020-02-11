Ребёнка в футболке «Севильи» выгнали со стадиона «Бетиса»

Подростка, пришедшего на домашний матч «Бетиса» в футболке «Севильи», выгнали со стадиона «Бенито Вильямарин».

Курьёз произошёл во время матча 23-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:3). Болельщики заметили юношу, пришедшего на игру в футболке защитника принципиальных соперников «Бетиса» Диего Карлоса, и заставили его скрыть майку под толстовкой. Этого показалось им мало, и молодого человека попросили удалиться со стадиона. Эпизод можно увидеть в «Твиттере» GolSurenho.

Противостояние «Бетиса» и «Севильи», представляющих один город, одно из самых принципиальных в Испании. На данный момент команды провели 130 матчей друг с другом, 61 из них завершился в пользу «Севильи», 38 — в пользу «Бетиса» и 31 раз команды играли вничью. Следующий матч между севильскими командами состоится 15 марта на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».