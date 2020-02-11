У «Реала» наибольшие убытки за два последних трансферных окна

Исследовательский центр CIES Football Observаtory опубликовал отчёт трансферного баланса европейских клубов за два последних трансферных окна.

Наиболее убыточным клубом оказался мадридский «Реал». С лета 2019 года по февраль 2020 мадридцы потеряли на переходах € 181 млн, потратив на приобретений новых игроков € 330 млн и заработав на продажах € 149 млн. Второе место по убыткам заняла английская «Астон Вилла» (-€ 169 млн), третье — у «Барселоны» (€ 166 млн).

Самым же прибыльным клубом за два последних трансферных окна стал лондонский «Челси», продавший игроков на € 250 млн и потратившие только € 45 млн. Правда, это объясняется запретом на покупку новых игроков, который действовал в отношении «Челси» до зимы 2020 года.