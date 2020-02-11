Москва — первый регион России по «футбольности»

РБК и Sport Connect составили рейтинг регионов РФ по их «футбольности», основываясь на пяти критериях — число воспитанников-профессионалов, обучение лицензированных тренеров, функйионирование школ и академий высокого уровня, количество манежей, где дети имеют возможность заниматься зимой, и процент населения, периодически играющего в футбол.

По каждому из критериев города получали от нуля до пяти баллов, за академии и школы — до десяти. Первое место заняла Москва, в которой есть четыре академии (ЦСКА, «Локомотива», «Чертаново» и «Спартака»).

Вторую строчку занял Краснодарский край, опередивший столицу по числу выданных тренерских лицензий категорий С и D. Третье место у Ростовской области, четвёртое — у Санкт-Петербурга.