Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Москва — первый регион России по «футбольности»

Москва — первый регион России по «футбольности»
Футбол / РПЛ 0

РБК и Sport Connect составили рейтинг регионов РФ по их «футбольности», основываясь на пяти критериях — число воспитанников-профессионалов, обучение лицензированных тренеров, функйионирование школ и академий высокого уровня, количество манежей, где дети имеют возможность заниматься зимой, и процент населения, периодически играющего в футбол.

По каждому из критериев города получали от нуля до пяти баллов, за академии и школы — до десяти. Первое место заняла Москва, в которой есть четыре академии (ЦСКА, «Локомотива», «Чертаново» и «Спартака»).

Вторую строчку занял Краснодарский край, опередивший столицу по числу выданных тренерских лицензий категорий С и D. Третье место у Ростовской области, четвёртое — у Санкт-Петербурга.

Футбольный менеджер: школа в Калтане должна получить за Головина € 225 тыс., а не 1,5 млн
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020