Игрок аргентинского «Расинга» бегал по полю с бананом в руке
Курьёзный эпизод произошёл в матче 19-го тура аргентинской суперлиги между «Расингом» и «Индепендьенте» (1:0). Матч для команд, представляющих город Авельянеда, который находится в пригороде Буэнос-Айреса, проходил сложно для обеих команд — в игре произошло четыре удаления.
Чилиец Марсело Диас Рохас не успел доесть банан в перерыве матча, но не стал прерывать трапезу, несмотря на свисток к началу второго тайма. Игрок бегал с бананом по полю и разыграл штрафной удар. Он же стал героем встречи, забив единственный гол.
После 19 туров аргентинского первенства «Расинг» занимает пятую строчку, «Индепендьенте» — на 14-м месте. Лидирует в турнире «Ривер Плейт» с 39 очками, на втором месте — «Бока Хуниорс», в активе которого 36 очков.
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