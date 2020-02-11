Игрок аргентинского «Расинга» бегал по полю с бананом в руке

Курьёзный эпизод произошёл в матче 19-го тура аргентинской суперлиги между «Расингом» и «Индепендьенте» (1:0). Матч для команд, представляющих город Авельянеда, который находится в пригороде Буэнос-Айреса, проходил сложно для обеих команд — в игре произошло четыре удаления.

Чилиец Марсело Диас Рохас не успел доесть банан в перерыве матча, но не стал прерывать трапезу, несмотря на свисток к началу второго тайма. Игрок бегал с бананом по полю и разыграл штрафной удар. Он же стал героем встречи, забив единственный гол.

После 19 туров аргентинского первенства «Расинг» занимает пятую строчку, «Индепендьенте» — на 14-м месте. Лидирует в турнире «Ривер Плейт» с 39 очками, на втором месте — «Бока Хуниорс», в активе которого 36 очков.