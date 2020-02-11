«Рома» не намерена выкупать Мхитаряна у «Арсенала»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, вероятно, покинет итальянский клуб в конце сезона, сообщает The Sun.

По информации источника, римский клуб не готов платить € 23 млн за 31-летнего игрока, чей контракт с «Арсеналом» истекает в следующем сезоне. Лондонцы будут искать покупателя для футболиста, который не входит в долгосрочные планы главного тренера команды Микеля Артеты. Также полузащитник сборной Армении не впечатлил экс-наставника «Арсенала» Унаи Эмери, несмотря на выход в стартовом составе в матче первого тура Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (1:0).

Мхитарян перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из «Манчестер Юнайтед». Его трансфер обошёлся «канонирам» в € 34 млн. В текущем сезоне 31-летний хавбек принял участие в 10 матчах, забив 4 мяча и став автором одной результативной передачи.