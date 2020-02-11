«Голова кругом идёт». Головин высказался о частой смене тренеров в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о частой смене главных тренеров в команде. Напомним, в ходе прошлого сезона клуб уволил Леонарду Жардима, назначил Тьерри Анри, а затем вновь назначил португальца. Уже в ходе нынешней кампании Жардим был снова отправлен в отставку, а его место занял Роберт Морено.



«Сложно сказать, потому что я не из тех, кто решает. Но мне показалось, что там был какой-то конфликт, и Анри убрали. Вернули опять Жардима, были неплохие результаты, но руководство решило, что есть более подходящий тренер под нашу команду.



Морено – грамотный, очень большой упор делает на тактику. Но тяжело, когда много тренеров меняется за короткий промежуток. Каждый вносит что-то своё, и голова кругом идёт», — сказал Головин в ходе совместной трансляции с киберспортсменом Святославом Drainys Комиссаровым в Twitch.

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