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Источник: «Барселона» не рассматривала вариант с возвращением Иньесты

Источник: «Барселона» не рассматривала вариант с возвращением Иньесты
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста не имел возможности вернуться в «Барселону» этой зимой, утверждает Marca.

Ранее испанские СМИ сообщили, что испанец получил несколько предложений в январе, одно из которых — от каталонского клуба. Утверждалось, что «Барселона» рассматривала вариант аренды футболиста до конца этого сезона, но футболист ответил отказом.

Однако, по информации источника, спортивное руководство «Барселоны» никогда не рассматривало возвращение Иньесты по нескольким причинам. Первая из них — клуб зимой пытался усилить линию нападения из-за травмы Луиса Суареса. Также сообщается о том, что в расположении наставника команды Кике Сетьен имеется достаточное количество игроков в полузащите, чтобы подписывать ещё одного игрока.

Иньеста перешёл в «Виссел Кобе» летом 2018 года из «Барселоны» на правах свободного агента. За японский клуб полузащитник провёл 41 матч. На счету Андреса 10 забитых мячей и 11 результативных передач. Контракт футболиста с «Виссел Кобе» рассчитан до конца 2021 года.

Иньеста выиграл с «Виссел Кобе» Суперкубок Японии. У игрока это 37-й трофей в карьере
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