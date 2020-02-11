Головин: в среднем пробегаю за матч по 13 км. Это действительно сложно

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал об уровне физических нагрузок в последние недели.
«У меня отдых – впервые за месяц, очень хочу насладиться возможностью отдохнуть. Были игры через каждые два дня, типа Boxing day в Англии, но чуть попроще. Хотя на одной неделе мы играли в понедельник, среду и пятницу. После последней я уже выходил… Не знаю даже, как это описать.
После таких серий хорошо помогает криотерапия – камера с температурой –150 градусов, в которую ты заходишь и четыре минуты должен стоять «на мужика». Это реально помогает при микронадрыве мышц. Я пробегаю за матч в среднем по 13 км с большой интенсивностью, и это действительно сложно», — сказал Головин в ходе совместной трансляции с киберспортсменом Святославом Drainys Комиссаровым в Twitch.
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