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Защитник «Спартака» Рассказов: осенью создавалось ощущение, что меня «убивали» как могли

Защитник «Спартака» Рассказов: осенью создавалось
Защитник «Спартака» Рассказов: осенью создавалось ощущение, что меня «убивали» как могли
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в первой части нынешнего сезона.

«Это был один из самых тяжёлых периодов в карьере. Начал играть — меня критиковали. В статьях, в «Инстаграме». После гола «Ростова» комментатор [Александр Шмурнов] говорил, что я виноват, что из-за меня очки потеряли.

Создавалось ощущение, что меня «убивали» как могли. Я впервые с таким столкнулся. Был реально плохо готов физически, переоценил себя на тот момент. Но я ведь не могу сказать тренеру: «Я не готов». Это не тот клуб и не та ситуация. Ещё и у команды спад был серьёзный — пять поражений подряд. Потом пришёл новый тренер. Сыграл один матч — перестал играть. В общем, очень непростой период», — приводятся слова Рассказова на сайте телеканала «Матч».

Рассказов является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 1 автогол и получил 2 жёлтые карточки.

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