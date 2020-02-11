Озил — о приходе Артеты в «Арсенал»: мы стали намного счастливее как команда

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил рассказал об изменениях в команде после назначения Микеля Артеты на пост главного тренера.
«Как команда мы стали намного счастливее, и каждый хочет выкладываться по максимуму ради этого клуба. В особенности мы значительно прибавляем в тактике, и, надеюсь, в будущем будем более успешными», — приводит слова Озила Sky Sports.
Артета возглавил «Арсенал» в декабре прошлого года. До прихода испанского специалиста командой руководил экс-футболист «канониров» Фредрик Юнгберг, временно назначенный на пост тренера после отставки Унаи Эмери.
«Арсенал», набрав 31 очко в 25 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В следующем туре подопечные Артеты сыграют с «Ньюкаслом». Встреча пройдёт в Лондоне 16 февраля, начало – в 19:30 мск.
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