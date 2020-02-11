Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Озил — о приходе Артеты в «Арсенал»: мы стали намного счастливее как команда

Озил — о приходе Артеты в «Арсенал»: мы стали намного счастливее как команда
Футбол / Англия 0

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил рассказал об изменениях в команде после назначения Микеля Артеты на пост главного тренера.

«Как команда мы стали намного счастливее, и каждый хочет выкладываться по максимуму ради этого клуба. В особенности мы значительно прибавляем в тактике, и, надеюсь, в будущем будем более успешными», — приводит слова Озила Sky Sports.

Артета возглавил «Арсенал» в декабре прошлого года. До прихода испанского специалиста командой руководил экс-футболист «канониров» Фредрик Юнгберг, временно назначенный на пост тренера после отставки Унаи Эмери.

«Арсенал», набрав 31 очко в 25 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В следующем туре подопечные Артеты сыграют с «Ньюкаслом». Встреча пройдёт в Лондоне 16 февраля, начало – в 19:30 мск.

Эмери: до моего прихода «Арсенал» был клубом, катившимся по наклонной в течение двух лет
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020