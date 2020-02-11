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В «Локомотиве» сравнили информацию об уходе Сёмина с надписями на заборах

В «Локомотиве» сравнили информацию об уходе Сёмина с надписями на заборах
Футбол / РПЛ 0

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию портала Metaratings.ru о решении руководства клуба расстаться с главным тренером команды Юрием Сёминым по окончании нынешнего сезона.

«Уважаемые друзья, соблюдайте информационную гигиену, читая надписи на заборах. Может, какой-то совет директоров и был, только я о нём не знаю. А все советы директоров всегда провожу я», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Сёмин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. Ранее специалист работал в команде с 1986 по 1990 год, потом возглавлял «железнодорожников» с 1992 по 2005 год, а также был главным тренером московского коллектива с 2009 по 2010 год. Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России (2002, 2004, 2017/2018).

«Локомотив», набрав 34 очка в 19 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего в первенстве «Зенита» составляет 11 очков.

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