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В ДЮСШ Осинников посчитали разводом письмо от «Монако» насчёт выплат за Головина

В ДЮСШ Осинников посчитали разводом письмо от «Мон
В ДЮСШ Осинников посчитали разводом письмо от «Монако» насчёт выплат за Головина
Футбол / Франция 0

Директор ДЮСШ Осинников Галина Рудольф рассказала о ситуации с солидарными выплатами школе в связи с переходом полузащитника Александра Головина, учившегося в заведении с 2008 по 2012 год, из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года.

«Письмо приходило ещё полтора года назад. Саша у нас тоже числился, занимался в Осинниках. Почему мы не ответили? Сумма была очень большая, таких денег на Головина мы не тратили. Было как-то неудобно просить такую сумму. Я сначала подумала, что это какой-то развод», — сказала Рудольф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 22 матчах французской Лиги 1. На счету 23-летнего российского футболиста 3 гола и 3 результативные передачи, а также 5 жёлтых карточек.

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