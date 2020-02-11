Моуринью считает, что «Вулверхэмптон» и «Шеффилд Юнайтед» — претенденты на топ-4 в АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнением о борьбе за топ-4 в английской Премьер-лиге в текущем сезоне.

«Вулверхэмптон» и «Шеффилд Юнайтед» ведут борьбу за попадание в топ-4, даже если их тренеры это отрицают. Я понимаю их, но это так и есть. И это не только из-за их места в турнирной таблице, но также из-за их мощи и качества игры, которую они показывают.

Обе команды купили игроков, чтобы усилить свой состав за место в четвёрке. «Шеффилд Юнайтед» и вовсе обновил свой трансферный рекорд. Поэтому в гонке за топ-4 участвуют не только «Тоттенхэм», «Арсенал», «Челси» и «Эвертон». Должен сказать, эти два клуба — фантастические», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

«Тоттенхэм» располагается на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги в этом сезоне. Подопечные Жозе Моуринью набрали 37 очков в 25 турах.