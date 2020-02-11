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Клинсман покинул пост главного тренера «Герты». Он проработал в клубе 2,5 месяца

Клинсман покинул пост главного тренера «Герты». Он проработал в клубе 2,5 месяца
Футбол / Германия 0

«Герта» на своём официальном сайте объявила об уходе Юргена Клинсмана с поста главного тренера.

Берлинский клуб подтвердил отставку специалиста, который ранее выразил желание прекратить работу во главе команды. Клинсман возглавлял коллектив на протяжении двух с половиной месяцев после назначения в конце ноября прошлого года. При нём клуб потратил в зимнее трансферное окно больше всех в Европе – € 78 млн.

«Как главный тренер, я нуждаюсь в доверии. Сплочённость и концентрация – наиболее важные элементы работы, особенно когда речь идёт о борьбе за выживание. Если эти факторы не гарантируются, то я не могу раскрыть свой тренерский потенциал и выполнить свою работу. После долгих раздумий я решил подать в отставку с поста главного тренера «Герты» и вернуться к своей изначальной долгосрочной роли в наблюдательном совете», — написал Клинсман в своём «фейсбуке» сегодня, 11 февраля, утром.

«Герта», набрав 23 очка в 21 туре, занимает 14-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

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