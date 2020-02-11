В «Герте» удивлены решением Клинсмана подать в отставку после солидной закупки в январе

Исполнительный директор «Герты» Михаэль Прец прокомментировал новость об отставке Юргена Клинсмана с поста главного тренера команды.
Специалист возглавлял коллектив на протяжении двух с половиной месяцев после назначения в конце ноября прошлого года. При нём клуб потратил в зимнее трансферное окно больше всех в Европе – € 78 млн.
«Мы были удивлены тем, как развивались события сегодня утром. Особенно после доверительного сотрудничества по кадровым решениям в зимнее трансферное окно, которое получилось для «Герты» насыщенным. Учитывая это, ничто не предвещало такого развития событий. Мы будем информировать по мере появления новостей», — приводятся слова Преца на официальном сайте «Герты».
«Герта», набрав 23 очка в 21 туре, занимает 14-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.
- 11 февраля 2020
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