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«Манчестер Юнайтед» может отказаться от турне по Китаю из-за коронавируса

«Манчестер Юнайтед» может отказаться от турне по Китаю из-за коронавируса
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» может отказаться от посещения Китая в рамках летнего турне из-за ситуации с коронавирусом, сообщает ESPN.

По информации источника, в настоящий момент руководство английского клуба ведёт переговоры о проведении товарищеских матчей в других регионах Азии и Индии из-за ситуации с китайским вирусом. Сообщается, что правительство Великобритании признало коронавирус «серьёзной надвигающейся угрозой».

Английский клуб будет изучать эту ситуацию, прежде чем подтверждать свои планы на летнее турне. Команда провела четыре из шести последних турне в США и может вернуться к этому варианту снова, если ситуация в Азии не улучшится.

«Манчестер Юнайтед» располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии в текущем сезоне. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали 35 очков в 25 турах.

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