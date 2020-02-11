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В «Ливерпуле» ответили на просьбы фанатов вернуть Джеррарда, чтобы он получил медаль АПЛ

В «Ливерпуле» ответили на просьбы фанатов вернуть
В «Ливерпуле» ответили на просьбы фанатов вернуть Джеррарда, чтобы он получил медаль АПЛ
Футбол / Англия 0

Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур ответил на призывы болельщиков клуба вернуть в команду её бывшего капитана, а ныне главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда.

«Позвольте мне объяснить, что должно было бы произойти. Итак, вопрос такой: можем ли мы вернуть Стивена Джеррарда, чтобы он получил медаль АПЛ? А я задам встречный вопрос: кого из игроков вы бы хотели убрать из состава, чтобы это было возможно? Если вы не заметили, он работник другого клуба. Слушайте, мы все любим Стиви Джи и очень гордимся его тренерской карьерой, но я продолжаю видеть сообщения вроде «верните его на пятидневный контракт, чтобы он получил медаль». Это просто не работает так.

«Химия» в раздевалке очень важна. Убрать одного из игроков и сказать ему: «Ты не получишь медаль». Вы можете себе такое представить? Медали на раздаются направо и налево, у команды есть состав, не так ли? И туда нельзя добавить футболиста, если заявка уже утверждена. В остальном это вполне возможно», — цитирует Мура Soccer Laduma.

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Предлагают купить действующего тренера у «Рейнджерс», чтобы он снова вышел на поле «Энфилда».
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