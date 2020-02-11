В «Ливерпуле» ответили на просьбы фанатов вернуть Джеррарда, чтобы он получил медаль АПЛ

Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур ответил на призывы болельщиков клуба вернуть в команду её бывшего капитана, а ныне главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда.
«Позвольте мне объяснить, что должно было бы произойти. Итак, вопрос такой: можем ли мы вернуть Стивена Джеррарда, чтобы он получил медаль АПЛ? А я задам встречный вопрос: кого из игроков вы бы хотели убрать из состава, чтобы это было возможно? Если вы не заметили, он работник другого клуба. Слушайте, мы все любим Стиви Джи и очень гордимся его тренерской карьерой, но я продолжаю видеть сообщения вроде «верните его на пятидневный контракт, чтобы он получил медаль». Это просто не работает так.
«Химия» в раздевалке очень важна. Убрать одного из игроков и сказать ему: «Ты не получишь медаль». Вы можете себе такое представить? Медали на раздаются направо и налево, у команды есть состав, не так ли? И туда нельзя добавить футболиста, если заявка уже утверждена. В остальном это вполне возможно», — цитирует Мура Soccer Laduma.
- 11 февраля 2020
-
14:50
-
14:41
-
14:33
-
14:30
-
14:24
-
13:57
-
13:53
-
13:38
-
13:33
-
13:21
-
12:57
-
12:51
-
12:29
-
12:20
-
12:15
-
11:59
-
11:42
-
11:38
-
11:09
-
10:50
-
10:28
-
10:28
-
10:19
-
10:13
-
10:11
-
10:00
-
09:41
-
09:41
-
09:34
-
08:28
-
07:55
-
07:20
-
07:00
-
06:40
-
05:36