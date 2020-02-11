Сотрудник «Уфы», заменивший судью: в команде считают, что я ошибочно отменил 2 наших гола

Администратор «Уфы» Артур Каримов прокомментировал необычный инцидент в товарищеском матче с «Араратом». В ходе встречи он заменил бокового судью.



«Один из арбитров получил травму, понадобился третий судья. Из двух команд с опытом арбитража оказался только я. До этого детишек судил чуть-чуть, поэтому опыт имелся. Вадим Евсеев сказал: «Выручай». Поэтому времени для сомнений не было, вышел и отсудил игру.



Общались с бригадой на английском языке. Сколько офсайдов зафиксировал? Вы сейчас давите на больное. Мне уже все из команды сделали замечание, что я отменил два гола «Уфы». Они считают, что я повлиял на ход матча. «Скамейка» считает, что оба офсайда зафиксировал ошибочно. Игра хорошая была, ребята на судей не отвлекались. Судьи нужны были, чтобы начать игру и закончить. Главный судья был удивлён моими возможностями и этим смелым решением.



Есть ли желание попробовать ещё? Если у вас есть выходы на департамент, если вы замолвите словечко, то будет здорово. Скажите, что есть перспективный судья – Артур Каримов, готов начать карьеру арбитра, опыт на Кипре получил, европейский опыт. Но если без шуток, то моё сердце принадлежит нашему клубу», — сказал Каримов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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