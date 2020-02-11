Французский журналист — о финте Неймара: запрещается обыгрывать игрока? Это отстой

Французский журналист Пьер Менез высказался о жёлтой карточке нападающего «ПСЖ» Неймара, полученной в матче 22-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» (5:0).

«Мы не знаем, что арбитр мог сказать Неймару. Однако, можно заметить, Неймар был спокоен до слов судьи в его адрес. Версия, которую огласил прессе Кимпембе, кажется довольно правдивой.



То есть арбитр попросил Неймара прекратить дриблинг, это звучит неправдоподобно. Я понимаю, что Неймар не в себе. Ни с того ни с сего запрещается финтить? В каком мире абсолютной футбольной посредственности мы живём? Всё настолько серьёзно, что эта проблема выходит за пределы личности Неймара и «ПСЖ». Это отстой», — приводит слова Менеза Parisfans.

В этом сезоне 27-летний бразилец провёл 18 матчей в майке «Пари Сен-Жермен». В его активе 15 забитых мячей и восемь результативных передач. На счету нападающего пять матчей и один гол за сборную Бразилии.