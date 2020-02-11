Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» Голышев перешёл в «Актобе»
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Павел Голышев перешёл в казахстанский клуб «Актобе» на правах свободного агента.
Последней командой 32-летнего футболиста был «Нижний Новгород», за который он выступал в прошлом году. Ранее Павел защищал цвета «Москвы», «Спартака», «Томи», «Краснодара», «Тосно», «Крыльев Советов», «Балтики» и «Луча». В начале карьеры вызывался в сборную России U21 и сборную России-2.
В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги Голышев принял участие в 24 матчах, в которых записал на свой счёт 1 гол, а также получил 4 жёлтые карточки.
В минувшем сезоне казахстанской Премьер-лиги «Актобе» занял последнее, 12-е место в турнирной таблице. В 33 матчах команда набрала 15 очков.
Владимир Маминов возглавил «Актобе»
Читайте также
- 11 февраля 2020
-
16:06
-
16:00
-
15:58
-
15:47
-
15:43
-
15:21
-
14:50
-
14:41
-
14:33
-
14:30
-
14:24
-
13:57
-
13:53
-
13:38
-
13:33
-
13:21
-
12:57
-
12:51
-
12:29
-
12:20
-
12:15
-
11:59
-
11:42
-
11:38
-
11:09
-
10:50
-
10:28
-
10:28
-
10:19
-
10:13
-
10:11
-
10:00
-
09:41
-
09:41
-
09:34
Партнерский контент