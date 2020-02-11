Руководство «Ювентуса» выразило поддержку Сарри

Руководство «Ювентуса» обсудило будущее клуба с главным тренером команды Маурицио Сарри, сообщает Tuttosport.

Президент туринского клуба Андреа Аньелли поужинал вместе с наставником «Ювентуса». Утверждается, что шёл разговор о последних результатах команды и обсуждались планы на весеннюю часть сезона. Аньелли выразил Сарри доверие, но поделился желанием увидеть улучшение игры в ближайшее время. Это касается полуфинальной игры Кубка Италии с «Миланом» и матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом».

Отмечается, что президент клуба не впервые встречается с главным тренером «Ювентуса»: такая же ситуация была и в минувшем сезоне, когда Аньелли проводил встречу с экс-наставником команды Массимилиано Аллегри перед матчами плей-офф Лиги чемпионов с «Атлетико».