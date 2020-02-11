Эллардайс: Гвардиола полностью изменит итальянский футбол, если придёт в «Ювентус»

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс поделился мыслями о возможном назначении наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на пост рулевого туринского «Ювентуса».
«Все мы знаем, что итальянский стиль игры – очень негативный, крайне оборонительный. Им всегда хватало счёта 1:0, и Гвардиола полностью изменит это. Куда бы он ни пришёл, он везде навязывает свой стиль, и остальные пытаются повторять за ним, насколько это возможно. Гвардиола изменит «Ювентус» и его игру», — сказал Эллардайс в ролике, опубликованном в «твиттере» talkSPORT.
Минувшим летом сообщалось, что «Ювентус» рассматривает Гвардиолу в качестве преемника Массимилиано Аллегри, однако в итоге должность занял Маурицио Сарри. Недавно в СМИ появилась информация, что «бьянконери» вернулись к кандидатуре испанца.
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